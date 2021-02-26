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США про події в Єревані: військові не повинні втручатися у політику

П'ятниця, 26 лютого 2021, 09:16

Офіційний Вашингтон закликав усі сторони у Вірменії не допустити загострення ситуації, а військових - не втручатися у політику.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн", про це заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

Він зазначив, що у США знають про останні події у Єревані та пильно стежать за ситуацією. 

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"Ми закликаємо усі сторони проявити стриманість та утриматися від будь-яких форм ескалації та насильства. Ми нагадуємо про основоположний принцип демократії, згідно з яким збройні сили держави не повинні втручатися у внутрішню політику", - зазначив Нед Прайс.

Він додав, що США підтримують демократію та суверенітет Вірменії, та закликав вирішувати політичні суперечки мирним шляхом, з повагою до верховенства права, демократії та демократичних інституцій. 

Нагадаємо, 25 лютого Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Детальніше про це читайте у статті: Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.

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