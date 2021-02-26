США о событиях в Ереване: военные не должны вмешиваться в политику

Официальный Вашингтон призвал все стороны в Армении не допустить обострения ситуации, а военных - не вмешиваться в политику.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода", об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Он отметил, что в США знают о последних событиях в Ереване и пристально следят за ситуацией.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность и воздержаться от любых форм эскалации и насилия. Мы напоминаем об основополагающем принципе демократии, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - отметил Прайс.

Он добавил, что США поддерживают демократию и суверенитет Армении, и призвал решать политические споры мирным путем, с уважением к верховенству права, демократии и демократическим институтам.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Подробнее об этом читайте в статье: Ультиматум для Пашиняна: избежит ли Армения военного переворота