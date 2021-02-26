Ексмонарх Іспанії сплатив до бюджету 4 млн євро за незадекларовані доходи - ЗМІ

Ексмонарх Іспанії Хуан Карлос І сплатив до бюджету 4 мільйони євро за незадекларовані доходи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє EL PAÍS з посиланням на джерела.

Платіж пов'язаний із недекларуванням доходу на 8 млн євро, що накопичився за декілька років.

Це вже другий платіж ексмонарха, пов’язаний з недекларуванням доходів. 9 грудня Хуан Карлос виплатив державі 678 393 євро, що становить еквівалент його податкового боргу за 2016-2018 - щоб уникнути подальшого переслідування.

За джерелами видання, тепер Хуан Карлос з власної ініціативи подав до податкової декларацію про 8 млн євро - за польоти, надані приватною авіакомпанією через фонд Zagatka Foundation, власником якого є його далекий кузен Альваро де Орлеанс. Можливість користуватися такими польотами вважається негрошовим доходом і за це теж треба було сплатити податки.

Zagatka Foundation за своїми установчими документами була створена для того, щоб надавати підтримку тоді ще королю - як визнання за його внесок у становлення демократії в Іспанії. Бенефіціарами були також син згаданого де Орлеанса, власне Хуан Карлос І, Феліпе VI та двоє інших.

Минулого літа Zagatka Foundation змінила статут і вилучила Хуана Карлоса І та його трьох дітей з бенефіціарів. Тепер статутна мета фонду "надавати фінансову допомогу родині засновника".

"Я сплатив за багато польотів короля, але я не його представник", - заявляв раніше Альваро де Орлеанс. За його словами, він робив це для того, щоб захищати приватне життя ексмонарха та продовжити родинну традицію де Орлеансів підтримувати іспанських монархів.

Законодавство передбачає, що покарання за несплату податків можна уникнути, якщо порушник виплатить суму до того, як проти нього почнуть процедуру.

Прокуратура Верховного суду все ще визначає, чи все правильно з юридичної точки зору із першим платежем Хуана Карлоса - податковим боргом за незадекларовані грошові подарунки від іспанського бізнесмена.

Загалом проти ексмонарха ведуть три розслідування. Перше стосується підозри у корупції у зв’язку з контрактом іспанського консорціуму на будівництво швидкісної залізниці до Мекки, друге - приховане отримання коштів від іспанського бізнесмена, третє - нібито зв’язки з компаніями у "податкових гаванях".

Влітку цього року король без пояснень покинув країну і досі перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Детальніше про це читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.