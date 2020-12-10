Ексмонарх Іспанії повернув державі майже €700 тисяч несплачених податків

Колишній король Іспанії Хуан Карлос І повернув державі 678 393 євро податкового боргу, щоб уникнути подальших переслідувань за порушення законодавства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Про це увечері 9 грудня повідомили юридичні представники монарха. Таку суму коштів колишній король раніше мав би сплатити до бюджету з отриманих доходів, які він свого часу приховав.

Хуан Карлос вдався до цього кроку, щоб уникнути подальшого розслідування за підозрами у несплаті податків. У повідомленні від його юридичних представників додають, що екскороль "і надалі залишиться, як і був завжди, відкритим для спілкування з прокурорами щодо будь-яких необхідних процедур".

За підозрою у приховуванні доходів, з яких треба було заплатити податок, проти Хуана Карлоса вже відкрили декілька проваджень. Прокурори підозрюють, що кошти могли бути отримані від його друга, мексиканського бізнесмена Аллена Сангінеса-Краузе у період з 2016 до 2018 року.

Стаття 305.4 Кримінального кодексу Іспанії передбачає, що якщо особа добровільно сплатила свій борг до того, як отримала офіційне звинувачення у порушенні, така особа після цього звільняється від переслідування.

Якщо податкова служба вирішить, що після цього вчинку Хуана Карлоса питань до нього більше немає, розслідування буде припинено.

Окрім цих розслідувань, Верховний суд здійнює ще два провадження щодо колишнього монарха - одне за підозрами у корупції у зв’язку з контрактом іспанського консорціуму на будівництво швидкісної залізниці до Мекки, та ще одне - за ймовірні зв’язки з компаніями у "податкових гаванях". Втім, перше провадження стосується періоду, коли Хуан Карлос ще користувався королівським імунітетом, тому очікується, що його доведеться закрити.

Хуан Карлос І правив країною близько 40 років і забезпечив її мирний перехід до демократії після смерті диктатора Франциско Франко.

Влітку цього року король без пояснень покинув країну. Лише через декілька тижнів стало відомо, що він перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Детальніше про це читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.