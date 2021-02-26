У Німеччині пройшли масштабні рейди проти кримінальної мережі неонацистів 

У п'ятницю на світанку сотні поліцейських в Німеччині провели рейди в 27 будинках і офісах в ході операції, націленої на членів ультраправих груп, підозрюваних у торгівлі наркотиками і зброєю.

Про це повідомила державна телекомпанія MDR, пише "Європейська правда".

Прокуратура повідомила, що вісім людей у віці від 24 до 55 років були затримані в ході рейдів, до яких були залучені 500 співробітників поліції.

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Підозрювані є членами неонацистських угруповань Turonen і Garde 20.

Влада заявила, що ці дві банди протягом багатьох років очолювали наркобізнес в східній частині Тюрингії. Вони керували мережею, яка поширювала метамфетамін і зброю.

Затриманих підозрюють у відмиванні доходів від угод з наркотиками. Як вважається, у відмиванні грошей брав участь юрист, чий офіс у Гессені також обшукали.

Правоохоронці вилучили лімузин, численні наркотики і готівку. Більш детальна інформація поки недоступна через велику кількість обшуканих об'єктів, повідомила поліція.

Рейди стали результатом дворічних операцій служб безпеки із прослуховування і стеження. В основному вони стосувалися інформації про ймовірні угоди зі зброєю. В ході операції агенти дізналися, що мова йде також про великомасштабний незаконний обіг наркотиків

Turonen і Garde 20 розпізнаються за чорним одягом із крайніми правими націоналістичними символами. Вони займаються просуванням концертів ультраправих хеві-метал виконавців, на яких виступають неонацистські групи з Німеччини та інших країн.