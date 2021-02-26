Апеляційний суд Нідерландів схвалив введену урядом комендантську годину

Апеляційний суд Нідерландів заявив у п'ятницю, що уряд мав рацію, коли запроваджував нічну комендантську годину у боротьбі з коронавірусом, скасувавши наказ суду нижчої інстанції, який минулого тижня спричинив плутанину щодо цього заходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Апеляційний суд заявив, що уряд по праву застосував надзвичайні повноваження для встановлення комендантської години, першої в Нідерландах після Другої світової війни, і належним чином довів, що цей захід необхідний для стримування пандемії.

Минулого тижня окружний суд у Гаазі постановив, що уряд не пояснив чітко, чому на цьому етапі пандемії потрібні надзвичайні повноваження, і скасував комендантську годину, взявши сторону активістів, що порушили справу.

Рішення апеляційного суду матиме мало практичних наслідків, оскільки минулого тижня уряд обійшов наказ скасувати комендантську годину, поспішивши прийняти новий закон, який дав йому міцніші юридичні основи.

Він також продовжив комендантську годину з 21.00 до 4.30 ранку щонайменше на три тижні, до 15 березня, оскільки експерти попереджають про неминучу нову хвилю інфекцій.

Комендантська година призвела до кількох днів масових заворушень проти обмежень, коли вони були введені 23 січня.