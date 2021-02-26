Апелляционный суд Нидерландов одобрил введенный правительством комендантский час

Апелляционный суд Нидерландов заявил в пятницу, что правительство было право, когда вводило ночной комендантский час в борьбе с коронавирусом, отменив приказ суда низшей инстанции, что на прошлой неделе вызвало путаницу вокруг этой меры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Апелляционный суд заявил, что правительство по праву применило чрезвычайные полномочия для установления комендантского часа, первого в Нидерландах после Второй мировой войны, и должным образом доказал, что эта мера необходима для сдерживания пандемии.

На прошлой неделе окружной суд в Гааге постановил, что правительство не объяснило четко, почему на этом этапе пандемии нужны чрезвычайные полномочия, и отменил комендантский час, приняв сторону активистов, возбудивших дело.

Решение апелляционного суда будет иметь мало практических последствий, поскольку на прошлой неделе правительство обошло приказ отменить комендантский час, поспешив принять новый закон, который дал ему прочные юридические основания.

Комендантский час был продлен с 21.00 до 4.30 утра минимум на три недели, до 15 марта, поскольку эксперты предупреждают о неизбежной новой волне инфекций.

Комендантский час привел к нескольким дням массовых беспорядков против ограничений, когда они были введены 23 января.