РФ направила в МЗС Латвії ноту протесту через спаплюжений пам’ятник

Посольство Росії в Ризі направило в МЗС Латвії ноту протесту у зв'язку з вандалізмом щодо радянського пам'ятника в місті Єкабпілс.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

"24 лютого в Латвії здійснений черговий акт вандалізму щодо радянського пам'ятника визволителям в місті Єкабпілс... Наше посольство в Ризі негайно відреагувало на цей варварський акт, направило в МЗС Латвійської Республіки ноту протесту, зажадало від латвійської влади вжити всіх необхідних заходів для розслідування даного злочину, притягнення винних осіб, а також усунення його наслідків відповідно до російсько-латвійської міжурядової угоди", - сказала Захарова.

Раніше голова товариства підтримки ветеранів міста Єкабпілс Лідія Амосова заявила, що гармата, яка була встановлена ​​на меморіалі радянським солдатам в місті, зникла з постаменту.

23 лютого ветерани покладали квіти до монумента. За словами Амосової, гармата була на місці, але вранці в середу вона зникла.

Меморіал радянським війнам в Єкабпілсі був відкритий в 1976 році. Поруч знаходиться братська могила.