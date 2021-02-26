РФ направила МИД Латвии ноту протеста из-за осквернения памятника

Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с актом вандализма в отношении советского памятника в городе Екабпилс.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

"24 февраля в Латвии совершен очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс... Наше посольство в Риге немедленно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением", - сказала Захарова.

Ранее председатель общества поддержки ветеранов города Екабпилс Лидия Амосова заявила, что пушка, которая была установлена ​​на мемориале советским солдатам в городе, исчезла с постамента.

23 февраля ветераны возлагали цветы к монументу. По словам Амосовой, пушка была на месте, но утром в среду она исчезла.

Мемориал советским войнам в Екабпилсе был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила.