Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ФБР оголосило в розшук близького до Путіна олігарха Пригожина

Байден до 7-ї річниці окупації Криму: США разом з Україною протистоятимуть агресії РФ

У Тбілісі тисячі людей вимагають звільнити арештованого лідера партії Саакашвілі

Кулеба: Франція візьме участь у першій зустрічі "Кримської платформи"






ЄС затвердить четверту вакцину від коронавірусу на початку березня - ЗМІ

П'ятниця, 26 лютого 2021, 15:16

Регулюючий орган Європейського Союзу у сфері лікарських засобів має намір рекомендувати вакцину від коронавірусу Johnson&Johnson на початку наступного місяця.

Про це повідомило агентству Bloomberg джерело в ЄС, пише "Європейська правда".

Офіційний представник ЄС заявив на умовах анонімності, що схвалення від Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) очікується 11 березня. 

Читайте також
Макрон готовий щепитися вакциною AstraZeneca, коли прийде його черга

Це відкриє шлях для застосування четвертої вакцини від коронавірусу в Євросоюзі, який вже затвердив препарати Moderna, AstraZeneca та Pfize/BioNTech. 

Європейська комісія заявила, що поставки вакцини J&J, як очікується, почнуться на початку квітня, що призведе до різкого збільшення поставок у другому і третьому кварталах. 

Попередня угода ЄС про закупівлі з J&J дозволяє закупити вакцини для 200 мільйонів осіб  з можливістю придбання ще 200 мільйонів. 

Незалежний аналіз лондонської дослідницької компанії Airfinity Ltd. показує, що поставок ЄС має вистачити для вакцинації 75% дорослого населення регіону до кінця серпня. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин
powered by lun.ua