ЄС затвердить четверту вакцину від коронавірусу на початку березня - ЗМІ

Регулюючий орган Європейського Союзу у сфері лікарських засобів має намір рекомендувати вакцину від коронавірусу Johnson&Johnson на початку наступного місяця.

Про це повідомило агентству Bloomberg джерело в ЄС, пише "Європейська правда".

Офіційний представник ЄС заявив на умовах анонімності, що схвалення від Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) очікується 11 березня.

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Це відкриє шлях для застосування четвертої вакцини від коронавірусу в Євросоюзі, який вже затвердив препарати Moderna, AstraZeneca та Pfize/BioNTech.

Європейська комісія заявила, що поставки вакцини J&J, як очікується, почнуться на початку квітня, що призведе до різкого збільшення поставок у другому і третьому кварталах.

Попередня угода ЄС про закупівлі з J&J дозволяє закупити вакцини для 200 мільйонів осіб з можливістю придбання ще 200 мільйонів.

Незалежний аналіз лондонської дослідницької компанії Airfinity Ltd. показує, що поставок ЄС має вистачити для вакцинації 75% дорослого населення регіону до кінця серпня.