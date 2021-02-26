ЕС утвердит четвертую вакцину от коронавируса в начале марта - СМИ

Регулирующий орган Европейского Союза в сфере лекарственных средств намерен рекомендовать вакцину от коронавируса Johnson&Johnson в начале следующего месяца.

Об этом сообщил агентству Bloomberg источник в ЕС, пишет "Европейская правда".

Официальный представитель ЕС заявил на условиях анонимности, что одобрение от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) ожидается 11 марта.

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Это откроет путь для применения четвертой вакцины от коронавируса в Евросоюзе, который уже утвердил препараты Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Европейская комиссия заявила, что поставки вакцины J&J, как ожидается, начнутся в начале апреля, что приведет к резкому увеличению поставок во втором и третьем кварталах.

Предварительное соглашение ЕС о закупках с J&J позволяет закупить вакцины для 200 млн лиц с возможностью приобретения еще 200 млн.

Независимый анализ лондонской исследовательской компании Airfinity Ltd. показывает, что поставок ЕС должно хватить для вакцинации 75% взрослого населения региона до конца августа.