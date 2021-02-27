Більшість німців підтримують паспорти вакцинації - опитування

Переважна більшість німців підтримують запровадження паспорт щеплень від Covid-19, який дозволив би їм відвідувати театри, спортзали, спортивні заходи або спростив би подорожі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення DPA.

Дані опитування показали, що 16 відсотків висловлюються за негайне запровадження такого "зеленого паспорта" за прикладом Ізраїлю.

Ще 44 відсотки вважають, що слід почекати, поки всім людям у Німеччині запропонують щеплення, що згідно з поточними планами має бути до 21 вересня.

Лише 35 відсотків принципово виступають проти введення паспорта, який би надав вакцинованим людям переваги перед невакцинованими.

Минулої неділі Ізраїль представив свій "зелений паспорт", надавши численні переваги тим, хто одужав або був щеплений проти Covid-19. Обмеження також було послаблено для невакцинованих, але їм було повернено значно менше свобод.

Нагадаємо, лідери ЄС розраховують, що стандартизований сертифікат про вакцинацію від коронавірусу буде розроблений до літа.

Греція вже підписала угоду, з Ізраїлем, яка дозволить людям, вакцинованим проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей.

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