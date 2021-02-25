Канцлер Австрії запропонував "зелені паспорти" для вакцинованих
Канцлер Австрії Себастьян Курц виступив з ідеєю видавати "зелені паспорти" для людей, вакцинованих від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.
"Нам потрібен "зелений паспорт" для всіх, хто був вакцинована або має імунітет, тому що вони тільки що перенесли коронавірус або отримали новий (негативний) тест", - сказав Курц напередодні дводенного саміту ЄС, де буде обговорюватися це питання.
Курц також сказав, що ідея з паспортами буде застосовуватися не тільки до подорожей, але і до відвідування барів, ресторанів і заходів.
"Нам потрібна свобода пересувань в межах Європейського Союзу, незалежно від того, за діловими або особистих причин. І ми хочемо мати можливість повернутися до культурних заходів, гастрономії, готельному бізнесу і отримати від цього задоволення ", - додав він.
Курц вважає, що ця ініціатива повинна бути представлена до травня або червня.
Станом на 25 лютого, трохи більше 4% австрійського населення були щеплені від коронавірусу - 200 000 осіб отримали обидві дози.
Напередодні міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявляв, рішення про привілеї для вакцинованих осіб буде ухвалюватися у квітні.
Дебати навколо привілеїв розпалюються в сусідній Швейцарії, де в пресу потрапив урядовий документ, який вказує на підтримку схеми, яка дозволить вакцинованим людям знову їсти в ресторанах, відвідувати концерти та спортивні заходи.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловилась проти того, щоб вакциновані від коронавірусу мали якісь переваги над невакцинованими.