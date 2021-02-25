Канцлер Австрії запропонував "зелені паспорти" для вакцинованих

Канцлер Австрії Себастьян Курц виступив з ідеєю видавати "зелені паспорти" для людей, вакцинованих від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

"Нам потрібен "зелений паспорт" для всіх, хто був вакцинована або має імунітет, тому що вони тільки що перенесли коронавірус або отримали новий (негативний) тест", - сказав Курц напередодні дводенного саміту ЄС, де буде обговорюватися це питання.

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Курц також сказав, що ідея з паспортами буде застосовуватися не тільки до подорожей, але і до відвідування барів, ресторанів і заходів.

"Нам потрібна свобода пересувань в межах Європейського Союзу, незалежно від того, за діловими або особистих причин. І ми хочемо мати можливість повернутися до культурних заходів, гастрономії, готельному бізнесу і отримати від цього задоволення ", - додав він.

Курц вважає, що ця ініціатива повинна бути представлена ​​до травня або червня.

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Станом на 25 лютого, трохи більше 4% австрійського населення були щеплені від коронавірусу - 200 000 осіб отримали обидві дози.

Напередодні міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявляв, рішення про привілеї для вакцинованих осіб буде ухвалюватися у квітні.

Дебати навколо привілеїв розпалюються в сусідній Швейцарії, де в пресу потрапив урядовий документ, який вказує на підтримку схеми, яка дозволить вакцинованим людям знову їсти в ресторанах, відвідувати концерти та спортивні заходи.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловилась проти того, щоб вакциновані від коронавірусу мали якісь переваги над невакцинованими.