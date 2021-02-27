Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба, требовавшего отставки премьера
Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.
Как сообщат "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.
Гаспарян вместе с высшим командным составом армии потребовал отставки премьер-министра Николы Пашиняна.
"Проект указа был изучен в аппарате президента Республики, подробно обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Подводя итоги мнений юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа очевидно противоречит Конституции", - говорится в заявлении.
В администрации президента заявили, что Саркисян "не защищает какую-либо политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами".
Саркисян также заявил, что Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет.
"Очевидно также, что в ситуации, обусловленной войной, личный состав Вооруженных сил сегодня более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. Решение проблем армии и личного состава приоритетны и не могут игнорироваться. Создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует системных и всеобъемлющих решений и не может быть урегулирована посредством частых кадровых изменений, без учета ситуации в стране", - отмечается в заявлении.
отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".
Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.
Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики. Ожидается, что Пашиня