У США затвердили вакцину Johnson&Johnson для екстреного використання

Регулятор США дозволив екстрене використання вакцини від коронавірусу від компанії Johnson & Johnson, для захисту якою достатньо однієї дози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Управління продовольства і медикаментів (Food and Drug Administration) ухвалило рішення увечері 27 лютого, зробивши вакцину третьою із затверджених в США - після BioNTech-Pfizer та Moderna.

Поява ще одного препарату першим часом суттєво не змінить ситуацію з дефіцитом вакцин, але її постачання має бути простішим - для зберігання не потрібні потужні морозильники і для захисту достатньо однієї дози. Відтак цей препарат особливо зручний для поширення у сільських та важкодоступних населених пунктах, де у медзакладах не було умов для більш "вибагливих" вакцин.

У перші дні після затвердження медзаклади отримають лише кілька мільйонів доз вакцини. До кінця березня штати мають отримати ще 20 млн доз, а загалом до кінця першого півріччя 2021 року - 100 млн доз.

Клінічні випробування показали ефективність вакцини у 66% випадків для запобігання розвитку середніх та важких симптомів COVID-19, та 85% випадків - для запобігання тяжкому перебігу захворювання. Серед волонтерів, які отримали дозу справжньої вакцини, не було випадків госпіталізації або смерті внаслідок зараження коронавірусом - включно з волонтерами з Південної Африки.

Нагадаємо, Johnson&Johnson також очікує затвердження у ЄС. За неофіційною інформацією, рішення можливе на початку березня, після чого вакцина стане четвертою з дозволених до використання у країнах блоку.