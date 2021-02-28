Молдова благодаря дружественной стране получила первые вакцины от коронавируса

В Молдову прибыла первая партия вакцины от коронавируса из Румынии, кампания вакцинации должна начаться на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Вакцина прибыла специальным самолетом румынской спасательной службы SMURD, на следующий день после того, как правительство Румынии утвердило решение о предоставлении Молдове 21 600 доз вакцины британско-шведского производителя AstraZeneca. Самолет встречали президент Мая Санду, посол Румынии в Молдове и посол ЕС в Молдове.

Это первая партия из 200 000 доз, которые пообещал президент Румунии Клаус Йоханнис во время визита в Кишинев.

Поставку осуществили с помощью Механизма гражданской защиты ЕС.

"Мы очень благодарны Румынии за эту вакцину, благодарим ЕС и с нетерпением ожидаем следующие партии. Первые партии вакцины очень важны, потому что защитят здоровье врачей, которые, в свою очередь, смогут помогать нам", - сказала Мая Санду.

В ответ на вопрос СМИ Мая Санду отметила, что готова вакцинироваться в любой момент, но приоритет важно предоставить медикам, которые работают с больными коронавирусом.

Кампания вакцинации должна начаться с понедельника, 1 марта. По плану министерства здравоохранения, за первые два месяца прививки должны получить 70 000 медиков и работников социальных служб. Следующими будут вакцинировать группу 60+, людей с хроническими заболеваниями и группы профессионального риска - учителей, правоохранителей, военных, работников пенитенциарной системы. На третьем этапе очередь дойдет до остальной части взрослого населения.

Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

Напомним, на днях в Молдове зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Экс-президент Игорь Додон, который первым сообщил об этом, заявил, что поставки начнутся "очень скоро", но не уточнил, когда именно.