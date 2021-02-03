Чехія з 5 лютого запроваджує нові вимоги до в'їзду іноземців

У Чехії з 5 лютого починають діяти нові правила в’їзду іноземців до країни, в тому числі для українців.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті МЗС Чехії.

"Через несприятливий розвиток пандемії та побоювання поширення нових мутацій коронавірусу, у п’ятницю, 5 лютого 2021 року, набуде чинності новий захисний захід Міністерства охорони здоров’я, що вносить зміни до правил подорожі до Чехії. Тепер доведеться пройти тестування на COVID-19 перед поїздкою до Чехії з більшості країн", - йдеться у повідомленні.

Чехія розширила так званий "світлофор" для подорожей і додала темно-червону зону, в яку потрапляють країни з дуже високим ризиком зараження. Це все так звані треті країни (країни поза ЄС), в тому числі Україна.

Громадянам цих країн перед поїздкою до Чехії повинні здати ПЛР-тест і після прибуття обов’язково пройти п’ятиденний карантин. Вихід з карантину можливий не раніше 5-го дня після проходження ще одного ПЛР-тесту.

Крім того, всі прибулі зобов’язані носити респіратор щонайменше із рівнем захисту FFP2 протягом 10 днів з моменту приїзду.

Винятки продовжують застосовуватися до міжнародних перевезень та транзиту через Чехію. Необхідні поїздки без тесту тепер дозволятимуться лише в тому випадку, якщо вони не перевищують 12 годин замість попередніх 24 годин.

Нагадаємо, 30 січня Чехія у зв’язку з епідемічною ситуацією вирішила обмежити в’їзд для іноземців. Так звані несуттєві поїздки до країни заборонені - у тому числі для громадян країн ЄС.