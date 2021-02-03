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Новий уряд Італії доручать сформувати колишньому голові ЄЦБ Маріо Драгі

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Новий уряд Італії доручать сформувати колишньому голові ЄЦБ Маріо Драгі

Середа, 3 лютого 2021, 08:26

Президент Італії Серджіо Маттарелла зустрінеться з колишнім главою Європейського центрального банку Маріо Драгі та офіційно доручить йому сформувати новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

В офісі Маттарелли підтвердили, що зустріч з Драгі відбудеться в середу, о 12:00.

Рішення з приводу Драгі було прийнято після того, як лідери партій не змогли домовитися про нову коаліцію після відставки прем'єр-міністра Джузеппе Конте минулого тижня.

Маттарелла висловив надію, що новий уряд отримає підтримку парламенту. Він попередив, що єдиною альтернативою буде проведення дострокових виборів, але це залишить країну в стані невизначеності.

Італійський "Рух 5 зірок" вже заявив, що не підтримає уряд на чолі з Драгі.

Маріо Драгі очолював ЄЦБ вісім років з 2011 по 2019 роки.

Нагадаємо, Конте вимушено подав у відставку, хоч і зумів уникнути оголошення двох вотумів недовіри його уряду в парламенті, але втратив абсолютну більшість у Сенаті після того, як його союзник і колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці вийшов з коаліції. 

Ключовою причиною розбіжностей між партнерами стало питання про те, як витрачати надані Євросоюзом кошти на подолання наслідків пандемії. 

Детальніше читайте у статті Сварка за 209 мільярдів: чому коронавірусна допомога ЄС поглибила кризу влади в Італії.

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