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Прем'єр-міністр Італії подав у відставку

Вівторок, 26 січня 2021, 14:15

Президент Італії Серджо Маттарелла у вівторок підтвердив відставку прем’єр-міністра Джузеппе Конте. 

Про це йдеться у офіційному повідомленні на сайті італійського президента, пише "Європейська правда". 

Раніше повідомлялось, що Конте вирушив до президента подати свою заяву про відставку, водночас сподіваючись на створення нової коаліції та відбудову більшості у парламенті. 

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"Президент республіки Серджо Маттарелла прийняв сьогодні вранці в Квірінальському палаці главу Ради міністрів Джузеппе Конте, який подав у відставку з уряду, який він очолював", - сказано у повідомленні. 

Відзначається, що президент "залишив за собою право приймати рішення і запропонував уряду залишитися на посаді для вирішення поточних справ". 

Разом з тим з 27 січня Маттарелла почне політичні консультації з партіями в парламенті, щоб з’ясувати, чи вдасться знайти нову правлячу більшість. Можливі сценарії включають уряд при новому прем'єр-міністрові або нову коаліцію на чолі з Конте. 

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У вівторок вранці Конте провів засідання кабінету міністрів, щоб проінформувати уряд про свої наміри відставки. 

Конте зумів уникнути проголошення двох вотумів недовіри його уряду в парламенті минулого тижня, але втратив абсолютну більшість у Сенаті після того, як його союзник і колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці вийшов з коаліції. 

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

Детальніше читайте у статті Сварка за 209 мільярдів: чому коронавірусна допомога ЄС поглибила кризу влади в Італії.

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