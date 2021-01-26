Прем'єр-міністр Італії подав у відставку

Президент Італії Серджо Маттарелла у вівторок підтвердив відставку прем’єр-міністра Джузеппе Конте.

Про це йдеться у офіційному повідомленні на сайті італійського президента, пише "Європейська правда".

Раніше повідомлялось, що Конте вирушив до президента подати свою заяву про відставку, водночас сподіваючись на створення нової коаліції та відбудову більшості у парламенті.

Читайте також Прем’єр Італії вирушив до президента подавати заяву про відставку

"Президент республіки Серджо Маттарелла прийняв сьогодні вранці в Квірінальському палаці главу Ради міністрів Джузеппе Конте, який подав у відставку з уряду, який він очолював", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що президент "залишив за собою право приймати рішення і запропонував уряду залишитися на посаді для вирішення поточних справ".

Разом з тим з 27 січня Маттарелла почне політичні консультації з партіями в парламенті, щоб з’ясувати, чи вдасться знайти нову правлячу більшість. Можливі сценарії включають уряд при новому прем'єр-міністрові або нову коаліцію на чолі з Конте.

У вівторок вранці Конте провів засідання кабінету міністрів, щоб проінформувати уряд про свої наміри відставки.

Конте зумів уникнути проголошення двох вотумів недовіри його уряду в парламенті минулого тижня, але втратив абсолютну більшість у Сенаті після того, як його союзник і колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці вийшов з коаліції.

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

Детальніше читайте у статті Сварка за 209 мільярдів: чому коронавірусна допомога ЄС поглибила кризу влади в Італії.