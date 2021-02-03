Новое правительство Италии поручат сформировать бывшему главе ЕЦБ Марио Драги

Президент Италии Серджио Маттарелла встретится с бывшим главой Европейского центрального банка Марио Драги и официально поручит ему сформировать новое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В офисе Маттареллы подтвердили, что встреча с Драги состоится в среду, в 12:00.

Решение по поводу Драги было принято после того, как лидеры партий не смогли договориться о новой коалиции после отставки премьер-министра Джузеппе Конте на прошлой неделе.

Маттарелла выразил надежду, что новое правительство получит поддержку парламента. Он предупредил, что единственной альтернативой будет проведение досрочных выборов, но это оставит страну в состоянии неопределенности.

Итальянское "Движение 5 звезд" уже заявило, что не поддержит правительство во главе с Драги.

Марио Драги возглавлял ЕЦБ восемь лет с 2011 по 2019 годы.

Напомним, Конте вынужденно подал в отставку, хотя сумел избежать провозглашения двух вотумов недоверия его правительству в парламенте, но потерял абсолютное большинство в Сенате после того, как его союзник и бывший премьер-министр Маттео Ренци вышел из коалиции.

Ключевой причиной разногласий между партнерами стал вопрос о том, как потратить предоставленные Евросоюзом средства на преодоление последствий пандемии.

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