Посол ЕС заявил о необходимости реформировать Высший совет правосудия

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас отметил необходимость реформировать Высший совет правосудия в рамках судебной реформы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации.

"О крайне нужной судебной реформе… Мы обратили внимание на крайне тревожное развитие событий в Верховной раде по законопроекту №4229. Вместе со своими партнерами из "Большой семерке" и Венецианской комиссии Евросоюз выступил с четкой позицией о необходимости реформировать Высший совет правосудия как институт, который должен быть в центре судебной реформы", - сказал Маасикас.

На прошлой неделе комитет Верховной рады по правовой политике одобрил текст законопроекта о формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

Эксперты заявили, что документ содержит нормы, противоречащие рекомендациям международных партнеров Украины.

Напомним, 25 января послы стран "Группы семи" по просьбе украинской стороны обнародовали советы, касающиеся шагов по укреплению антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

Подробнее о законопроекте читайте в статье: Венеция против Зеленского: какие проблемы нашел Совет Европы в новой судебной реформе