В Англії щодня близько 20 тис. людей ігнорують вимогу про ізоляцію після контакту з хворим

В Англії щоденно щонайменш 20 тисяч осіб не виконують прохання самоізолюватися після конктакту з підтвердженим хворим на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це заявила керівниця системи відстеження контактів Дідо Хардінг, виступаючи перед депутатами.

За її словами, 20% з приблизно 100 000 контактів, які минулого тижня відстежила служба, так чи інакше порушували вимогу про самоізоляцію з низки причин.

Окрім фінансових причин - необхідність прогулювати роботу за власний рахунок, згадують також недостатнє розуміння правил, необхідність купувати собі продукти чи ліки, пригнічений стан.

Хардінг зазначила, що реальна кількість людей, які знають, що могли заразитись, але не ізолюються, може бути ще більшою.

"Кожен, хто починає самоізоляцію, коли їх про це просили, робить свій вклад у те, щоб розірвати ланцюжок поширення вірусу", - наголосила вона.

З боку Лейбористської партії після цього пролунали коментарі, що це - сигнал про необхідність подбати про належну оплату лікарняного.

Нагадаємо, днями у Британії виявили перші випадки "африканського" штаму вірусу, ніяк не пов’язані з поїздками до Південної Африки.

Після цього в Англії тестували масове тестування "від дверей до дверей", що охопить 80 000 мешканців восьми районів, де виявили випадки мутованого штаму.





