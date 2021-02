Естонія висловила Україні підтримку після блокування каналів Медведчука

Естонія заявила про розуміння і підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у Twitter посольства Естонії в Україні.

#Estonia 🇪🇪 understands and supports the steps taken by #Ukraine 🇺🇦 within the bounds of its legislature to counter measures directed against its independence, sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine @MFAestonia

@rnbo_gov_ua