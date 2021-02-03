Естонія висловила Україні підтримку після блокування каналів Медведчука

Естонія заявила про розуміння і підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у Twitter посольства Естонії в Україні.

#Estonia 🇪🇪 understands and supports the steps taken by #Ukraine 🇺🇦 within the bounds of its legislature to counter measures directed against its independence, sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine @MFAestonia

@rnbo_gov_ua — Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) February 3, 2021

Нагадаємо, про аналогічну підтримку заявила і Литва.

Як відомо, увечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.

Європейський Союз відреагував, заявивши, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, але водночас для цієї боротьби є певні межі.

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.

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