Швейцарія не видає дозвіл на вакцину AstraZeneca через брак даних

Швейцарське медичне агентство Swissmedic поки не має наміру рекомендувати британську вакцину від коронавірусу AstraZeneca через недостатню кількість даних про її ефективність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті агентства.

"Swissmedic зараз розглядає дві заявки на авторизацію вакцин проти COVID-19. Що стосується вакцини AstraZeneca, представлених і проаналізованих даних ще недостатньо для рішення. Щоб отримати більше інформації про безпеку, ефективність та якість, необхідні додаткові дані нових досліджень", - йдеться в заяві.

Відзначається, що для отримання остаточної оцінки, заявник, серед іншого, повинен буде надати додаткові дані про ефективність з дослідження фази III, проведеної в Північній і Південній Америці.

"Як тільки результати будуть отримані, тимчасовий дозвіл згідно з прискореною процедурою може бути виданий в дуже короткі терміни", - заявили в агентстві.

Раніше низка країн, зокрема, Італія, Польща та Швеція, заявили, що не рекомендують вакцину AstraZeneca для людей, старших 65 років.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів 29 січня надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.