Швейцария не выдает разрешение на вакцину AstraZeneca из-за нехватки данных
Швейцарское медицинское агентство Swissmedic пока не намерено рекомендовать британскую вакцину от коронавируса AstraZeneca из-за недостаточного количества данных о ее эффективности.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте агентства.
"Swissmedic в настоящее время рассматривает две заявки на авторизацию вакцин против COVID-19. Что касается вакцины AstraZeneca, представленных и проанализированных данных еще недостаточно для разрешения. Чтобы получить больше информации о безопасности, эффективности и качестве, необходимы дополнительные данные новых исследований", - говорится в заявлении.
Отмечается, что для получения окончательной оценки, заявитель, среди прочего, должен будет предоставить дополнительные данные об эффективности из исследования фазы III, проводимого в Северной и Южной Америке.
"Как только результаты будут получены, временное разрешение согласно ускоренной процедуре может быть выдано в очень короткие сроки", - заявили в агентстве.
Ранее ряд стран, в частности Италия, Польша и Швеция, заявили, что не рекомендуют вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам 29 января предоставило разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.