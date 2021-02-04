Швейцария не выдает разрешение на вакцину AstraZeneca из-за нехватки данных

Швейцарское медицинское агентство Swissmedic пока не намерено рекомендовать британскую вакцину от коронавируса AstraZeneca из-за недостаточного количества данных о ее эффективности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

"Swissmedic в настоящее время рассматривает две заявки на авторизацию вакцин против COVID-19. Что касается вакцины AstraZeneca, представленных и проанализированных данных еще недостаточно для разрешения. Чтобы получить больше информации о безопасности, эффективности и качестве, необходимы дополнительные данные новых исследований", - говорится в заявлении.

Отмечается, что для получения окончательной оценки, заявитель, среди прочего, должен будет предоставить дополнительные данные об эффективности из исследования фазы III, проводимого в Северной и Южной Америке.

"Как только результаты будут получены, временное разрешение согласно ускоренной процедуре может быть выдано в очень короткие сроки", - заявили в агентстве.

Ранее ряд стран, в частности Италия, Польша и Швеция, заявили, что не рекомендуют вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам 29 января предоставило разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.