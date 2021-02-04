У Німеччині допускають виробництво російської вакцини на своїх заводах

У Німеччині допускають виробництво на своїй території російської вакцини від коронавірусу "Sputnik V".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це сказав міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

Під час онлайн-конференції "Європа 2021" з німецькими виданнями 3 лютого він розповів, що російська сторона звернулася з проханням перевірити, чи є необхідні потужності для виготовлення вакцини в Німеччині або інших країнах Європи.

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"Ми можемо надати підтримку для виробництва вакцини, якої ще немає в Європі або яка в Європі ще не допущена", - зазначив Єнс Шпан, додавши, що для подолання пандемії необхідні спільні зусилля світової спільноти і він "радіє кожній ефективній та безпечній вакцині".

Щодо заяви про понад 90% ефективності російської вакцини, міністр назвав дані "обнадійливими", але зазначив, що вирішувати з приводу допуску вакцини має європейський регулятор - Європейське медичне агентство.

Раніше канцлерка Ангела Меркель також сказала, що не проти використання російської вакцини, якщо європейський регулятор схвалить її.

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