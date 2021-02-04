В Германии допускают производство российской вакцины на своих заводах

В Германии допускают производство на своей территории российской вакцины от коронавируса "Sputnik V".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сказал министр здравоохранения Йенс Шпан.

Во время онлайн-конференции "Европа 2021" с немецкими изданиями 3 февраля он рассказал, что российская сторона обратилась с просьбой проверить, есть ли необходимые мощности для изготовления вакцины в Германии или других странах Европы.

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"Мы можем предоставить поддержку для производства вакцины, которой еще нет в Европе или которая в Европе еще не допущена", - отметил Шпан, добавив, что для преодоления пандемии необходимы совместные усилия мирового сообщества и что он "радуется каждой эффективной и безопасной вакцине".

Что касается заявления о более 90% эффективности российской вакцины, то министр назвал данные "обнадеживающими", но отметил, что решение по поводу допуска вакцины должен принимать европейский регулятор - Европейское медицинское агентство.

Ранее канцлер Ангела Меркель также сказала, что не против использования российской вакцины, если европейский регулятор одобрит ее.

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