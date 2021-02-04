В Італії починаються переговори про формування уряду на чолі з Маріо Драгі

Президент Італії попросив колишнього главу Європейського центрального банку Маріо Драгі сформувати новий уряд після розпаду попередньої коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

У короткій заяві після зустрічі з главою держави Драгі сказав, що Італія переживає "важкий момент" і що настав час для єдності.

"Я впевнений, що в переговорах з парламентськими та іншими групами ми знайдемо єдність і здатність знайти відповідальне рішення", - сказав він.

Драгі готується до консультацій з політичними силами, він повинен почати їх у другій половині дня в четвер.

Італійські ЗМІ повідомляють, що попередній глава уряду Джузеппе Конте не зможе отримати посаду міністра в новому уряді.

"Рух 5 зірок", яке перебуває в уряді з 2018 року, вже заявив, що не підтримуватиме уряд на чолі з Драгі.

Нагадаємо, Джузеппе Конте вимушено подав у відставку, хоч і зумів уникнути оголошення двох вотумів недовіри його уряду в парламенті, але втратив абсолютну більшість у Сенаті після того, як його союзник і колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці вийшов з коаліції.

Ключовою причиною розбіжностей між партнерами стало питання про те, як витрачати надані Євросоюзом кошти на подолання наслідків пандемії.

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