В Италии начинаются переговоры о формировании правительства во главе с Марио Драги

Президент Италии попросил бывшего главу Европейского центрального банка Марио Драги сформировать новое правительство после распада предыдущей коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В кратком заявлении после встречи с главой государства Драги сказал, что Италия переживает "трудный момент" и что настало время для единства.

"Я уверен, что в переговорах с парламентскими и другими группами мы найдем единство и способность найти ответственное решение", - сказал он.

Драги готовится к консультациям с политическими силами, он должен начать их во второй половине дня в четверг.

Итальянские СМИ сообщают, что предыдущий глава правительства Джузеппе Конте не сможет получить должность министра в новом правительстве.

"Движение 5 звезд", которое находится в правительстве с 2018 года, уже заявило, что не будет поддерживать правительство во главе с Драги.

Напомним, Джузеппе Конте вынужденно подал в отставку, хотя и сумел избежать объявления двух вотумов недоверия его правительству в парламенте, но потерял абсолютное большинство в Сенате после того, как его союзник и бывший премьер-министр Маттео Ренци вышел из коалиции.

Ключевой причиной разногласий между партнерами стал вопрос о том, как тратить предоставленные Евросоюзом средства на преодоление последствий пандемии.

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