Естонія рекомендує вакцину AstraZeneca людям до 70 років

Естонія рекомендує використовувати вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca для людей віком до 70 років.

Як повідомляє ERR, про це оголсили в уряді, пише "Європейська правда".

В експертному комітеті вирішили, що частка людей віком 70+ серед учасників клінічних випробувань була недостатньою для того, щоб оцінити ефективність та безпечність вакцини для цієї групи.

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"На цей час у нас недостатньо даних про ефективність вакцини серед людей старшого віку, тому що вони були пізніше долучені до випробувань та час спостережень був надто коротким. Крім того, у випробуваннях було недостатньо прикладів, на основі яких можна робити фінальні висновки", - розповів член комітету Алар Ірс.

За його словами, серед волонтерів-учасників випробування більшу частку складали люди віком 18-55 років, але дані про реакцію на вакцину серед старших учасників дозволяють рекомендувати її для групи віком до 70 років.

"Оскільки поки немає фінальних даних про ефективність вакцини серед людей старшого віку, ми рекомендуємо для групи віком 70+ інші вакцини", - додав Ірс. За його словами, детальніша інформація про вакцину має з’явитися у наступні місяці.

Естонія очікує свою першу партію вакцини AstraZeneca у неділю, 7 лютого.

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Нагадаємо, аналогічний віковий ліміт для застосування вакцини обрала Фінляндія.

Низка інших країн, як Швеція, Італія та Польща, вирішили рекомендувати вакцину AstraZeneca для людей віком до 65 років, а от Швейцарія поки не має наміру рекомендувати британську вакцину, вважаючи дані про ефективність недостатніми.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca 29 січня.

Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.