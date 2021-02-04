Эстония рекомендует вакцину AstraZeneca людям до 70 лет

Эстония рекомендует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca для людей в возрасте до 70 лет.

Как сообщает ERR, об этом объявили в правительстве, пишет "Европейская правда".

В экспертном комитете решили, что доля людей в возрасте 70+ среди участников клинических испытаний была недостаточной для того, чтобы оценить эффективность и безопасность вакцины для этой группы.

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"В настоящее время у нас недостаточно данных об эффективности вакцины среди людей старшего возраста, так как они были позже приобщены к испытаниям и время наблюдений был слишком коротким. Кроме того, в испытаниях было недостаточно примеров, на основе которых можно делать финальные выводы", - рассказал член комитета Алар Ирс.

По его словам, среди волонтеров-участников испытания большую часть составляли люди в возрасте 18-55 лет, но данные о реакции на вакцину среди старших участников позволяют рекомендовать ее для группы в возрасте до 70 лет.

"Поскольку пока нет, финальных данных об эффективности вакцины среди людей старшего возраста, мы рекомендуем для группы в возрасте 70+ другие вакцины", - добавил Ирс. По его словам, более подробная информация о вакцине должен появиться в последующие месяцы.

Эстония ожидает свою первую партию вакцины AstraZeneca в воскресенье, 7 февраля.

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Напомним, аналогичный возрастной лимит для применения вакцины выбрала Финляндия.

Ряд других стран, как Швеция, Италия и Польша решили рекомендовать вакцину AstraZeneca для людей в возрасте до 65 лет, а вот Швейцария пока не намерена рекомендовать британскую вакцину, считая данные об эффективности недостаточными.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам дало разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca 29 января.

Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.