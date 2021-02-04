Екскандидат у президенти і поборник Frexit затриманий у Франції за підозрою у домаганнях

У Франції поліція затримала очільника антиєвропейської партії, колишнього кандидата в президенти Франсуа Асселіно за звинуваченнями в сексуальному насильстві і домаганнях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

63-річний Асселіно очолює Народно-республіканський союз, який проводить кампанію за вихід Франції з ЄС і НАТО. Його затримання може поховати його надії на участь у президентській гонці 2022 року після його першого невдалого балотування на найвищу посаду в 2017 році, коли він отримав всього 0,92% голосів виборців.

Асселіно перебуває під слідством за звинуваченням у сексуальному насильстві і домаганнях з травня 2020 року, повідомила прокуратура Парижа. Дві скарги на політика надійшли з партійного офісу Народно-республіканського союзу.

Асселіно відкинув звинувачення і заявив про наклеп. Його помічники наполягали на тому, що звинувачення неправдиві.

Францію останнім часом сколихнула хвиля звинувачень в сексуальному насильстві проти політичних діячів та представників мистецької сфери.

Серед політиків, які зіткнулися зі звинуваченнями в сексуальному насильстві, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен і колишній міністр з питань довкілля Ніколя Юло.