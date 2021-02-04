Экс-кандидат в президенты и поборник Frexit задержан во Франции по подозрению в домогательствах

Во Франции полиция задержала руководителя антиевропейской партии, бывшего кандидата в президенты Франсуа Асселино по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

63-летний Асселино возглавляет Народно-республиканский союз, который проводит кампанию за выход Франции из ЕС и НАТО. Его задержание может похоронить его надежды на участие в президентской гонке 2022 года после его первого неудачного баллотирования на высший пост в 2017 году, когда он получил всего 0,92% голосов избирателей.

Асселино находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах с мая 2020 года, сообщила прокуратура Парижа. Две жалобы на политика поступили из партийного офиса Народно-республиканского союза.

Асселино отверг обвинения и заявил о клевете. Его помощники настаивали на том, что обвинения ложные.

Францию ​​в последнее время всколыхнула волна обвинений в сексуальном насилии против политических деятелей и представителей творческой сферы.

Среди политиков, которые столкнулись с обвинениями в сексуальном насилии, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и бывший министр по вопросам окружающей среды Николя Юло.