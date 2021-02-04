Сербія вийшла на друге місце в Європі за темпами вакцинації - уряд

Уряд Сербії заявляє, що країна займає друге місце в Європі за темпами вакцинації від коронавірусу.

Останні дані уряду Сербії наводить сайт державної телерадіокомпанії РТС, повідомляє "Європейська правда".

За представленими даними, Сербія зробила своїм громадянам понад пів мільйона щеплень від Covid-19. Станом на ранок четверга 513 652 особи отримали перше щеплення. У Сербії проживають майже сім мільйонів жителів.

Друге щеплення людям почнуть робити з 9 лютого. Для повного захисту від коронавірусу необхідне введення двох доз вакцин, які зараз використовує Сербія.

Таким чином Сербія посідає друге місце у Європі після Великої Британії за показником вакцинації на душу населення. У Сербії вакциновані 75 486 осіб на мільйон жителів, у Британії - 149 420.

Сербія розпочала вакцинацію 24 грудня - третьою у Європі після Британії та Швейцарії. Країна використовує вакцини Pfizer/BioNTech, а також китайську Sinofarm та російську "Спутник V". Останні дві не схвалені в Євросоюзі.