Сербия вышла на второе место в Европе по темпам вакцинации - правительство

Правительство Сербии заявляет, что страна занимает второе место в Европе по темпам вакцинации от коронавируса.

Последние данные правительства Сербии приводит сайт государственной телерадиокомпании РТС, сообщает "Европейская правда".

По представленным данным, Сербия сделала своим гражданам более полумиллиона прививок от Covid-19. По состоянию на утро четверга 513 652 человека получили первую прививку. В Сербии проживают почти семь миллионов жителей.

Вторую прививку людям начнут делать с 9 февраля. Для полной защиты от коронавируса необходимо введение двух доз вакцин, которые использует Сербия.

Таким образом Сербия занимает второе место в Европе после Великобритании по показателю вакцинации на душу населения. В Сербии вакцинированы 75 486 человек на миллион жителей, в Великобритании - 149 420.

Сербия начала вакцинацию 24 декабря - третьей в Европе после Великобритании и Швейцарии. Страна использует вакцины Pfizer / BioNTech, а также китайскую Sinofarm и русский "Спутник V". Последние две не одобрены в Евросоюзе.