Греція і Туреччина на початку весни відновлять переговори щодо морських кордонів

Грецькі та турецькі чиновники, найімовірніше, знову зустрінуться в кінці лютого або на початку березня, щоб оживити зусилля щодо врегулювання суперечки на морському кордоні.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У 2002-2016 роках країни провели десятки раундів переговорів, щоб спробувати закласти основу для повноцінних переговорів щодо делімітації морських зон.

Після чотирирічної паузи, подовженої суперечкою щодо прав на енергетичні ресурси у Східному Середземномор'ї минулого року, вони відновили попередні переговори 25 січня.

Ця зустріч у Стамбулі, 61-й раунд попередніх переговорів, закінчилася через кілька годин, але обидві сторони заявили, що домовились про зустріч знову в Афінах.

Міцотакіс заявив, що переговори, ймовірно, відновляться до початку березня, перед самітом ЄС 25 березня.

"Я очікую, що наступного місяця, десь в кінці лютого, на початку березня. Це хороший крок у правильному напрямку", - сказав він.

Греція заявляє, що буде розглядати лише питання демаркації морських зон в Егейському та Східному Середземномор'ї. Туреччина натомість наполягає, що повинні вирішуватися всі питання між двома сторонами, включаючи повітряний простір та статус деяких грецьких островів.

Греція, яка нещодавно досягла морських домовленостей з Італією та Єгиптом, стверджує, що якщо обидві сторони не зможуть домовитись, спір слід передати на розгляд міжнародного трибуналу.