Греция и Турция в начале весны возобновят переговоры по морским границам

Греческие и турецкие чиновники, скорее всего, снова встретятся в конце февраля или в начале марта, чтобы оживить усилия по урегулированию спора на морской границе.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В 2002-2016 годах страны провели десятки раундов переговоров, чтобы попытаться заложить основу для полноценных переговоров по делимитации морских зон.

После четырехлетней паузы, удлиненной спором о правах на энергетические ресурсы в Восточном Средиземноморье в прошлом году, они возобновили переговоры 25 января.

Эта встреча в Стамбуле, 61-й раунд предварительных переговоров, закончилась через несколько часов, но обе стороны заявили, что договорились о встрече снова в Афинах.

Мицотакис заявил, что переговоры, вероятно, возобновятся в начале марта, перед саммитом ЕС 25 марта.

"Я ожидаю, что в следующем месяце, где-то в конце февраля, в начале марта. Это хороший шаг в правильном направлении", - сказал он.

Греция заявляет, что будет рассматривать только вопрос демаркации морских зон в Эгейском и Восточном Средиземноморье. Турция взамен настаивает, что должны решаться все вопросы между двумя сторонами, включая воздушное пространство и статус некоторых греческих островов.

Греция, которая недавно достигла морских договоренностей с Италией и Египтом, утверждает, что если обе стороны не смогут договориться, спор следует передать на рассмотрение международного трибунала.