Греція і Туреччина вперше за 4 роки відновили переговори щодо морських кордонів
Туреччина та Греція 25 січня в Стамбулі відновили переговори щодо спірних територіальних претензій після чотирирічної паузи.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.
Анкара та Афіни провели 60 раундів переговорів з 2002 по 2016 рік, які потім були призупинені через заперечення грецької сторони щодо змісту.
Двосторонні переговори тривали у формі політичних консультацій, але не дійшли до питання розвідки корисних копалин.
Греція хоче лише вирішити питання демаркації морських зон в Егейському та Східному Середземномор'ї. Туреччина заявляє, що слід вирішити всі питання, включаючи повітряний простір та статус деяких егейських островів.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс минулого тижня заявив, що не буде обговорювати питання, які вважає суверенними правами.
Він додав, що, якщо обидві сторони не зможуть домовитись, вони повинні принаймні дійти згоди про спосіб передачі спору до міжнародного судового органу.
Туреччина звинуватила Грецію в мілітаризації егейських островів у порушення міжнародних та двосторонніх угод. Греція заперечує претензії Туреччини та стверджує, що єдиною проблемою між двома сусідами є делімітація на морі.