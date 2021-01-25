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Греція і Туреччина вперше за 4 роки відновили переговори щодо морських кордонів

Понеділок, 25 січня 2021, 15:02

Туреччина та Греція 25 січня в Стамбулі відновили переговори щодо спірних територіальних претензій після чотирирічної паузи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Анкара та Афіни провели 60 раундів переговорів з 2002 по 2016 рік, які потім були призупинені через заперечення грецької сторони щодо змісту.

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Двосторонні переговори тривали у формі політичних консультацій, але не дійшли до питання розвідки корисних копалин. 

Греція хоче лише вирішити питання демаркації морських зон в Егейському та Східному Середземномор'ї. Туреччина заявляє, що слід вирішити всі питання, включаючи повітряний простір та статус деяких егейських островів.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс минулого тижня заявив, що не буде обговорювати питання, які вважає суверенними правами.

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Він додав, що, якщо обидві сторони не зможуть домовитись, вони повинні принаймні дійти згоди про спосіб передачі спору до міжнародного судового органу.

Туреччина звинуватила Грецію в мілітаризації егейських островів у порушення міжнародних та двосторонніх угод. Греція заперечує претензії Туреччини та стверджує, що єдиною проблемою між двома сусідами є делімітація на морі.

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