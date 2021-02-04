Байден заморозить план Трампа з передислокації військ США з Німеччини

Президент США Джо Байден у четвер оголосить про заморожування передислокації американських військ з Німеччини, яке планував його попередник.

Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

"Сьогодні він оголосить, що міністр оборони Ллойд Остін очолить глобальний огляд позицій американських сил. І під час цього огляду буде заморожено передислокацію військ з Німеччини", - сказав Салліван.

Колишній президент США Дональд Трамп минулого року оголосив про плани вивести близько 12 000 американських військовослужбовців з Німеччини на тлі тривалої суперечки з Берліном щодо витрат на оборону.

В даний час США мають близько 34 500 військовослужбовців, дислокованих у Німеччині.

Заява Саллівана прозвучала, коли Байден готується відвідати Державний департамент та виголосити першу зовнішньополітичну промову на посаді.

Очікується, що він підкреслить важливість активізації відносин країни з союзниками США.

"Все, що ми робимо в нашій зовнішній політиці та національній безпеці, буде вимірюватися базовою метрикою: чи це покращить життя та безпеку", - сказав Салліван.

Раніше повідомлялося, що плани щодо виведення тисяч американських військ з Німеччини, ініційовані адміністрацією Трампа, призупинені, оскільки команда президента Джо Байдена переглядає це рішення.