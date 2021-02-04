Байден заморозит план Трампа по передислокации войск США из Германии

Президент США Джо Байден в четверг объявит о замораживании передислокации американских войск из Германии, которое планировал его предшественник.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

"Сегодня он объявит, что министр обороны Ллойд Остин возглавит глобальный обзор позиций американских сил. И во время этого осмотра будет заморожено передислокацию войск из Германии", - сказал Салливан.

Бывший президент США Дональд Трамп прошлого года объявил о планах вывести около 12 000 американских военнослужащих из Германии на фоне длительного спора с Берлином по расходам на оборону.

В настоящее время США около 34 500 военнослужащих, дислоцированных в Германии.

Заявление Салливана прозвучала, когда Байден готовится посетить Государственный департамент и произнести первую внешнеполитическую речь в должности.

Ожидается, что он подчеркнет важность активизации отношений страны с союзниками США.

"Все, что мы делаем в нашей внешней политике и национальной безопасности, будет измеряться базовой метрикой: это улучшит жизнь и безопасность", - сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что планы по выводу тысяч американских войск из Германии, инициированные администрацией Трампа, приостановлены, поскольку команда президента Джо Байдена просматривает это решение.