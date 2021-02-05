У день візиту глави дипломатії ЄС до Москви відбудеться ще один суд над Навальним

Російський опозиціонер Алєксєй Навальний знову постане перед судом у справі про наклеп, в той же день, коли головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель перебуває в Москві для переговорів з міністром закордонних справ РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У п'ятницю Навальний має постати перед судом за звинуваченням у наклепі на ветерана Другої світової війни, який брав участь в рекламному ролику на підтримку торішніх реформ, які дозволили Путіну балотуватися ще на два терміни після 2024 роки, якщо він того забажає.

Навальний назвав людей на відео зрадниками без совісті і продажними холопами.

Початок суду призначено на 10:00 за місцевим часом, а о 12:15 запланований брифінг Борреля після його зустрічі з Лавровим.

Нове звинувачення Навального в даний час караються тюремним ув'язненням на термін до двох років, але він не може бути засуджений до позбавлення волі, оскільки передбачуваний злочин було скоєно до того, як в закон були внесені зміни, що передбачають покарання у вигляді тюремного ув'язнення.

Раніше в ЄС заявляли, що не змінили планів щодо візиту до Москви Жозепа Борреля після протестів у Росії.

Нагадаємо, 3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.