В день визита главы дипломатии ЕС в Москву состоится еще один суд над Навальным

Российский оппозиционер Алексей Навальный вновь предстанет перед судом в пятницу по делу о клевете, в тот же день, когда главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель находится в Москве для переговоров с министром иностранных дел РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В пятницу Навальный должен предстать перед судом по обвинению в клевете на ветерана Второй мировой войны, который участвовал в рекламном ролике в поддержку прошлогодних реформ, позволивших Путину баллотироваться еще на два срока после 2024 года, если он того пожелает.

Навальный назвал людей на видео предателями без совести и продажными холопами.

Начало суда назначено на 10:00 по местному времени, а в 12:15 назначен брифинг Борреля после его встречи с Лавровым.

Новое обвинение Навального в настоящее время карается тюремным заключением на срок до двух лет, но Навальный не может быть приговорен к лишению свободы, поскольку предполагаемое преступление было совершено до того, как в закон были внесены изменения, предусматривающие наказание в виде тюремного заключения.

Напомним, 3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.