В Еврокомиссии признали, что недооценили возможные проблемы с поставками вакцин

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставками вакцин в своем планировании.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом она рассказала в интервью 4 февраля.

"Мы больше сосредоточились на том, чтобы вакцина вообще появилась - на ее разработке. В то же время нам стоило бы больше подумать о вызовах, связанных с ее массовым производством", - сказала она.

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Урсула фон дер Ляйен признала, что поскольку потенциальные проблемы недооценили и о них не предупредили, то у многих возникли завышенные ожидания от кампании вакцинации.

"Мы должны говорить людям, что процесс движется, но медленно, и на этом пути у нас будут проблемы и задержки", - отметила она.

В то же время президент Еврокомиссии по-прежнему считает правильной идею совместной закупки вакцины для ЕС, потому что это предотвратило соревнования за доступные дозы между странами-членами - пусть даже замедлило вакцинацию в целом.

"Конечно, одна страна сама по себе может быть скоростным катером, тогда как весь ЕС - это как танкер", - отметила она.

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По ее словам, цель вакцинации 70% взрослого населения ЕС до конца лета остается актуальной, но очень ожидаемо, что с кампанией вакцинации и дальше будут возникать различные проблемы.

Еврокомиссию подвергли критике в последние недели после того, как в блоке начались проблемы с кампанией вакцинации из-за задержек поставок вакцины.

Сначала о временных задержках сообщила Pfizer-BioNTech, затем AstraZeneca объявила, что может поставить в ближайшее время существенно меньше доз, чем обещала.

На фоне дефицита вакцин Еврокомиссия объявила о введении контроля за экспортом доз, произведенных на территории блока.