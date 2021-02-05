Співробітники ЄС у Москві отримали дозвіл на щеплення російською вакциною - ЗМІ

Євросоюз дозволив своїм дипломатам у Москві робити щеплення російською вакциною "Спутник V", якщо вони того побажають, навіть попри те, що вона не була схвалена регулюючими органами блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднило "Радіо Свобода" з посиланням на внутрішній електронний лист.

У листі, відправленому високопоставленою особою делегації ЄС в Москві 3 лютого, співробітники були проінформовані про те, що російська влада вирішила "поширити кампанію вакцинації проти COVID також на дипломатичний корпус, організований у місті Москва".

Читайте також У Єврокомісії визнали, що недооцінили можливі проблеми з постачанням вакцин

У заяві додано, що "для цієї мети вони збирають дані про співробітників дипломатичних місій або членів їхніх сімей старше 18 років, що бажають пройти вакцинацію (ім'я та прізвище, дата народження і номера акредитаційних карток міністерства)".

"Спутник V" ніде прямо в тексті не згадується, але в електронному листі йдеться, що російська влада "не вказує вакцину, яка буде використовуватися" і що "додаткова інформація про те, де і як буде проводитися вакцинація, буде відправлена ​​пізніше, коли вони побачать зацікавленість з боку дипломатичного співтовариства".

Однак в електронному листі додано, що "ми не отримали від штаб-квартири будь-якої вирішальної думки про те, чи слід нам робити місцеві щеплення вакцинами, не схваленими EMA, якщо такі є".

Читайте також Угорщина наступного тижня планує почати щеплення російською вакциною

На сьогодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило три вакцини: Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

"Нас повідомили, що це особисте рішення кожної людини, але рекомендувати вакцину, яка не була схвалена EMA, не є належним обов'язком. Отже, делегація не може активно рекомендувати, але залишає на розсуд будь-якої людини вирішити, чи хочете ви цього і/або ваш повнолітній, зареєстрований в Москві, член сім'ї", - йдеться в листі.

Джерело в Москві повідомило "Радіо Свобода", що російські офіційні особи пропонують європейським дипломатам вакцину "як божевільні, за кожної нагоди, на кожній зустрічі".

Європейська служба зовнішніх дій у коментарі виданню заявила, що "обговорює з країнами-членами різні варіанти вакцинації дипломатів і співробітників ЄС, відряджених за кордон, відповідно до політики ЄС щодо термінів і темпів розгортання вакцин (тобто пріоритетних груп); логістичні та правові проблеми".