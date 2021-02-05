Сотрудники ЕС в Москве получили разрешение на прививку российской вакциной - СМИ

Европейский Союз позволил своим дипломатам в Москве делать прививки российской вакциной "Спутник V", если они того пожелают, даже несмотря на то, что она не была одобрена регулирующими органами блока.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию обнародовало "Радио Свобода" со ссылкой на внутреннее электронное письмо.

В письме, отправленном высокопоставленным лицом делегации ЕС в Москве 3 февраля, сотрудники были проинформированы о том, что российские власти решили "распространить кампанию вакцинации против COVID также на дипломатический корпус, организованный в городе Москве".

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В заявлении добавлено, что "для этой цели они собирают данные о сотрудниках дипломатических миссий или членах их семей старше 18 лет, желающих пройти вакцинацию (имя и фамилия, дата рождения и номера аккредитационных карточек министерства)".

"Спутник V" нигде прямо в тексте не упоминается, но в электронном письме говорится, что российские власти "не указывают вакцину, которая будет использоваться" и "дополнительная информация о том, где и как будет проводиться вакцинация, будет отправлена ​​позже, когда они увидят интерес со стороны дипломатического сообщества".

Однако в электронном письме добавлено, что "мы не получили от штаб-квартиры какого-либо решающего мнения о том, следует ли нам делать местные прививки вакцинами, не одобренными EMA, если такие есть".

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На сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

"Нам сообщили, что это личное решение каждого человека, но рекомендовать вакцину, которая не была одобрена EMA, не является надлежащей обязанностью. Таким образом, представительство не может активно рекомендовать, но оставляет на усмотрение любого человека решить, хотите ли этого вы и/или ваш совершеннолетний зарегистрированный в Москве член семьи", - говорится в письме.

Источник в Москве сообщил "Радио Свобода", что российские официальные лица предлагают европейским дипломатам вакцину "как сумасшедшие, при каждом случае, на каждой встрече".

Европейская служба внешних действий в комментарии изданию заявила, что "обсуждает со странами-членами различные варианты вакцинации дипломатов и сотрудников ЕС, командированных за границу, в соответствии с политикой ЕС относительно сроков и темпов развертывания вакцин (то есть приоритетных групп); логистические и правовые проблемы".