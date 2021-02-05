В ЕС пока не получили документы, необходимые для утверждения российской вакцины

Европейское агентство по лекарственным средствам провело переговоры с производителем российской вакцины "Спутник V", но пока не получил документов, необходимых для ее утверждения в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в агентстве заявили в комментарии венгерском портала 444.hu.

В агентстве рассказали, что две недели назад они провели переговоры с сотрудниками Института Гамалеи в Москве, которые попросили их рекомендаций о том, какие именно документы нужны для получения разрешения на использование вакцины в ЕС.

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Документы, необходимые для получения разрешения, с тех пор россияне не подавали.

В январе Российский фонд прямых инвестиций заявил, что подал заявку на регистрацию российской вакцины против коронавируса в Европейском Союзе.

Решение о предоставлении "Спутник V" регистрации должно быть принято после серии экспертных проверок.

Сейчас в ЕС утверждены три вакцины - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.