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В Британії заявили про безпечність мільйонів введених доз вакцини 

П'ятниця, 5 лютого 2021, 13:43

Незалежний регуляторний орган Британії, Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA), заявив про безпечність вакцин Pfizer і AstraZeneca, які вже були введені мільйонам британців. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Агентство оцінило звіти про безпечність майже семи мільйонів доз, які були введені до 24 січня. В основному це були щеплення препаратом Pfizer.

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У звітах йшлося про приблизно 22 тисячі підозрілих реакцій після щеплення. Скаржилися троє з тисячі вакцинованих. Однак майже всі випадки були легкими - люди відчували біль в руці, втому і мали симптоми, схожі на грип. 

Ці наслідки пов'язані не з самою хворобою, а з реакцією організму на вакцину. Зазвичай людям кращає протягом декількох днів, заявило MHRA.

За оцінками експертів, серйозні алергічні реакції на вакцину Pfizer/BioNTech можуть виникати, але дуже рідко - від одного до двох випадків на 100 тисяч введених доз.

Медики наголошують, що людям з серйозними алергічними реакціями в анамнезі не слід вводити вакцину Pfizer/BioNTech через ризик.

"Профіль безпечності вакцин залишається позитивним, а переваги, як і раніше, значно переважають будь-які відомі побічні ефекти", - йдеться в заяві MHRA. 

Ввівши понад 10 мільйонів перших доз вакцини, Велика Британія випередила своїх сусідів в Європейському Союзі. 

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