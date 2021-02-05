В Британии заявили о безопасности миллионов введенных доз вакцины

Независимый регуляторный орган Великобритании, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), заявил о безопасности вакцин Pfizer и AstraZeneca, которые уже были введены миллионам британцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Агентство оценило отчеты о безопасности почти семи миллионов доз, которые были введены до 24 января. В основном это были прививки препаратом Pfizer.

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В отчетах говорилось о примерно 22 000 подозрительных реакций после прививки. Жаловались трое из тысячи вакцинированных. Однако почти все случаи были легкими - люди чувствовали боль в руке, усталость и имели симптомы, похожие на грипп.

Эти последствия связаны не с самой болезнью, а с реакцией организма на вакцину. Обычно людям становится лучше в течение нескольких дней, заявил MHRA.

По оценкам экспертов, серьезные аллергические реакции на вакцину Pfizer / BioNTech могут возникать, но очень редко - от одного до двух случаев на 100 000 введенных доз.

Медики отмечают, что людям с серьезными аллергическими реакциями в анамнезе не следует вводить вакцину Pfizer / BioNTech из-за риска.

"Профиль безопасности вакцин остается положительным, а преимущества по-прежнему значительно перевешивают любые известные побочные эффекты", - говорится в заявлении MHRA.

Введя более 10 млн первых доз вакцины, Великобритания опередила своих соседей в Евросоюзе.