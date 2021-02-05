Конгресвумен-поклонницу теории заговора QAnon исключили из двух комитетов Конгресса США

Палата представителей США с перевесом в 31 голос исключила из двух комитетов республиканку от Джорджии Марджори Тейлор Грин, сторонницу теории заговора QAnon, за ее противоречивые высказывания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

За ее отстранение из образовательного и бюджетного комитетов проголосовали 230 членов Палаты представителей, в том числе 11 республиканцев, против 199.

Этот шаг уменьшит ее способность влиять на законопроекты, которые проходят через комитеты, прежде чем попадают на рассмотрение в зале.

Перед голосованием Грин сказала, что сожалеет о своих комментариях в прошлом и отказывается от них, а также - что больше не верит в конспирологические теории QAnon.

Среди прочего она заявляла, что стрельба в нескольких школах и теракт 9 сентября 2001 года якобы были инсценизованы, распространяла антисемитские и антимусульманские сообщения и призывала к насилию против демократов.

Ранее Twitter временно приостановил аккаунт Грин за неоднократные нарушения новых правил, которые платформа ввела после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, верят, что действующий президент США Дональд Трамп ведет тайную войну с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые занимаются сексуальным насилием над детьми и поклоняются сатане. Об этом - в статье "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США".