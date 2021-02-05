В Норвегии задержали подростка из Сирии по подозрению в подготовке теракта

Норвежская полицейская служба безопасности PST сообщила о задержании 16-летнего парня, подозреваемого в подготовке теракта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Согласно сообщению, парня задержали в четверг 4 февраля в Осло.

Руководитель ведомства отметил, что задержанный - гражданин Сирии, но не уточнил, в какой стране планировался теракт и когда.

Уже 5 февраля подозреваемый предстанет перед судом в Осло для решения о мере пресечения. Слушания состоятся за закрытыми дверями.

Издание VG со ссылкой на свои источники сообщило, что парень симпатизировал "Исламскому государству". В Норвегию он приехал по программе объединения семей.

В отличие от Франции, в Норвегии самые известные теракты были связаны с праворадикалами, в том числе теракт Андерса Брейвика в 2011 году, от рук которого погибли 77 человек. Восемь лет спустя еще один норвежец совершил нападение на мечеть в Осло.

Оба отбывают тюремные сроки - 21 год лишения свободы.